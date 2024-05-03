الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مطار العريش الدولى يستقبل طائرتى مساعدات إماراتية وبلجيكية لصالح قطاع غزة

طائرة مساعدات إماراتية
طائرة مساعدات إماراتية - آرشيفية

استقبل مطار العريش الدولي، اليوم الجمعة، طائرتي مساعدات إماراتية وبلجيكية، لصالح قطاع غزة.

وصرح مسئول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة الأولى إماراتية وتحمل على متنها 15 طنا من المساعدات الطبية، والطائرة الثانية بلجيكية وتحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية.

755 طائرة منها 615 طائرة مساعدات

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وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات التي حطت مطار العريش- حتى اليوم- بلغ 755 طائرة، منها 615 طائرة مساعدات، و140 طائرة تحمل وفودا.

 

مطار العريش الدولي قطاع غزة مساعدات إماراتية الطائرة الأولى 15 طنا

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