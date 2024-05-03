الجمعة 03 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

لعشاق الحلويات الشرقية طريقة عمل الزلابية

الحلويات الشرقية
الحلويات الشرقية

طريقة عمل الزلابية، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 طريقة عمل الزلابية

للزلابية العديد من الطرق الجميلة والمميزة والتي يفضلها الكثيرين من عشاق الحلويات الشرقية.

المقادير

2 كوب دقيق 

رشة ملح 

ملعقة كبيرة نشا 

ملعقة صغيرة خميرة فورية 

ملعقة كبيرة سكر 

ملعقة صغيرة فانيليا 

2 كوب ماء

سكر بودرة  للتقديم

طريقة تحضير الزلابية

خلط  الدقيق والخميرة والملح والنشا والسكر والفانيليا ثم ضيفى الماء وقلبى

ترك الخليط حتى يتخمر وقلبي الخليط

بل ملعقة بالزيت أو الماء وتقطيع الخليط  باليد والملعقة لكرات ورميه في الزيت

تقليب الزلابية حتى النضج ثم رشها بالسكر البودرة وتقديمها

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زلابية بالشوكولاتة

المقادير:

2كوب دقيق 

2ملعقة كبيرة نشا 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

ملعقة كبيرة سكر 

ملعقة صغيرة فانيليا 

رشة ملح 

2ملعقة كبيرة كاكاو 

زيت للقلي 

شربات 

طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة

يخلط الدقيق والنشا والخميرة والفانيليا والسكر والملح

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تقلب العجينة وتقسم إلى جزأين

يضاف الكاكاو إلى جزء من عجينة الزلابية ويقلب الخليط مع إضافة القليل من الماء

تغمس ملعقة صغيرة في الزيت أو الماء ويقطع بها خليط الزلابية

تقلى الزلابية في الزيت

تقطع الزلابية بالشوكولاتة بملعقة صغيرة مبللة بالزيت أو الماء وتقلى فى الزيت أيضا

للحصول على زلابية مقرمشة لفترة أطول تقلى قليلاً في الزيت ثم تترك لتبرد ثم تقلى في الزيت مرة أخرى

توضع الزلابية والزلابية بالشوكولاتة في الشربات البارد

تصفى الزلابية وتقدم

وصفة أخرى

مقادير زلابية محشية

2 كوب دقيق 

رشة ملح 

1 ملعقة كبيرة نشا 

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 

1 ملعقة كبيرة سكر 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

2 كوب ماء 

الحشو:

شوكولاتة كريمي 

كريم شانتي 

فراولة 

موز 

سكر بودرة أو شربات 

طريقة تحضير زلابية محشية:

1- يخلط الدقيق مع الخميرة ثم يضاف بيكينج باودر

2- ثم يضاف النشا ثم السكر والملح ورشة من الفانيليا

3- يضاف ماء للعجن حسب الحاجة ثم تترك حتى تختمر

4- ثم تشكل بالملعقة وتقلى في الزيت حتى تصل للون الذهبي

5- ثم تحشى بالشوكولاتة والكريمة المخفوقة أو الفراولة والموز

6- أو شربات أو سكر بودرة وتقدم

زلابية بالزبادى  : 

مقادير الزلابية بالزبادي

كوب زبادي 

كوب ماء 

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة صغيرة خميرة فورية 

رشة ملح 

رشة سكر 

دقيق حسب الحاجة

لون طعام أصفر 

زيت للقلي

شربات 

طريقة تحضير الزلابية بالزبادي

يخلط الماء والزبادى والزيت والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر ولون الطعام

يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام

تغطى العجينة وتترك لتتخمر ثم تقطع بملعقة صغيرة مبللة بالماء أو الزيت

تقلى الزلابية في الزيت وتوضع فى الشربات ثم تصفى وتقدم

 

طريقة عمل لزلابية عشاق الحلويات الشرقية

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