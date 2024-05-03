الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الجنائية الدولية": يتم تقويض استقلاليتنا وحيادنا عندما يهدد أفراد بالانتقام منا ومن موظفينا

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

دعا مكتب الجنائية الدولية، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسئولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

txt

إسرائيل: سنعاقب السلطة الفلسطينية إذا صدرت أوامر اعتقال ضدنا من "الجنائية الدولية"

الاحتلال يهدد السلطة الفلسطينية بعد فشل ترهيب الجنائية الدولية

وبعد فشل محاولات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في إسرائيل وترهيب وتهديد المحكمة الجنائية الدولية من قبل الكونجرس الأمريكي، بدأت إسرائيل في مرحلة من الابتزاز والتهديد، مشيرة إلى أنه في حال تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، سيتم تطبيق عقوبات غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية تؤدي لانهيارها.

وكشف مسئولان إسرائيليان وآخرون من الولايات المتحدة عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل العسكريين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.

txt

عقوبات وتنحى المحكمة.. تحركات أمريكية عاجلة قبل اعتقال نتنياهو فى الجنائية الدولية

التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 2014

وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هناك قلقا من المسئولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين، من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام 2014.

وأضاف الموقع، أنه تم تمديد هذا التحقيق ليشمل الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وأشار الموقع إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسئولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسئولان إسرائيليان.

الجنائية الدولية مخاوف رسمية مسؤولي المحكمة السلطة الفلسطينية ترهيب الجنائية الدولية إسرائيل

مواد متعلقة

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يتسلم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة نيابة عن صحفيي غزة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى

إسرائيل تعتقل 53 صحفيًا بينهم 4 اختفاء قسرى

"الأونروا": استشهاد 10 آلاف امرأة وجرح 19 ألفًا أخريات فى قطاع غزة

وزير التجارة التركى: استمرار وقف التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار بغزة

البرلمان العربى: الصحافة لها دور ريادى فى كشف جرائم الاحتلال بفلسطين

"حماس" ترحب بانضمام تركيا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة