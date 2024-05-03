الجمعة 03 مايو 2024
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عالم

وزير التجارة التركى: استمرار وقف التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار بغزة

وزير التجارة التركي
وزير التجارة التركي عمر بولات

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، صباح اليوم الجمعة، عن استمرار وقف التجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار الدائم وتأمين تدفق المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف "بولات"، خلال إعلانه بيانات التجارة لشهر أبريل بإسطنبول، أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.

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يجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 6.8 مليار دولار في عام 2023.

وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل أمس، وعزت ذلك إلى أسوأ مأساة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.

"حماس" ترحب بانضمام تركيا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، ثمنت حركة "حماس" القرارات التي اتخذتها تركيا مؤخرًا انتصارًا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروعة، ومنها وقف التعامل التجاري مع إسرائيل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت حركة "حماس"، في بيان لها صباح اليوم، أن هذه القرارات تأتى امتدادًا وانعكاسًا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن انضمام بلاده إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

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وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في العاصمة أنقرة: "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين، أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتًا إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه، وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

وزير التجارة التركي وقف إطلاق النار إسرائيل قطاع غزة تعليق التجارة

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