الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأونروا": استشهاد 10 آلاف امرأة وجرح 19 ألفا أخريات في قطاع غزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، استشهاد 10 آلاف امرأة وجرح 19 ألفا أخريات في قطاع غزة، مضيفة في بيان لها، اليوم، أن 37 طفلا يفقدون أمهاتهم يوميا في قطاع غزة.

وسبق، وصرح المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة عدنان أبوحسنة، أن جهود إعادة الإعمار في غزة هذه المرة تحتاج جهدًا دوليا كبيرا وشركات عملاقة.

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الحرب تنهي حياة 10 آلاف سيدة في غزة.. و37 طفلًا يفقدون أمهاتهم يوميًا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 34596 شهيدا و77816 مصابا

 ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 210 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية حتى صباح اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات المصابين.

ارتكاب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا وو51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34596 شهيدًا و77816 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق،  وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الجمعة، بأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كشف أهمية العمل الصحفي والإعلامي بكل صوره وبتنوع منصاته في التصدي للرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية.

الأونروا قطاع غزة إعادة الإعمار العدوان الإسرائيلى الإبادة الجماعية سوء التغذية

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