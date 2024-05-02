الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ورطة نتنياهو.. الاحتلال يُهدد السلطة الفلسطينية بعد فشل ترهيب الجنائية الدولية

ورطة نتنياهو
ورطة نتنياهو

بعد فشل محاولات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في إسرائيل وترهيب وتهديد المحكمة الجنائية الدولية من قبل الكونجرس الأمريكي، بدأت إسرائيل في مرحلة من الابتزاز والتهديد، مشيرة إلى أنه في حال تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، سيتم تطبيق عقوبات غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية تؤدي لانهيارها.

تهديدات إسرائيلية جديدة

وكشف مسئولان إسرائيليان وآخرون من الولايات المتحدة عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل العسكريين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.

وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن قلق المسئولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

تحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام 2014.

وأضاف الموقع، أنه تم تمديد هذا التحقيق ليشمل الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وأشار الموقع إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسئولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسئولان إسرائيليان.

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عقوبات وتنحى المحكمة.. تحركات أمريكية عاجلة قبل اعتقال نتنياهو فى الجنائية الدولية

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن الإجراءات المحتملة تتمثل في تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ودون هذه الأموال ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

ولفت مسئول إسرائيلي إلى أن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.

وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو زبايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسئولان أمريكيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته القناة 12 في إسرائيل الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.

وأضاف مسئولان أمريكيان أن إدارة بايدن أبلغت مسئولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.

بينما قال مسئول أمريكي آخر: "نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء من أجل عدم إصدار أي مذكرة اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، حتى لا تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".

ونوه المسئول بأنه على الرغم من وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.

سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي حول تهديدات المشرعين الجمهوريين بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لكنه أكد أنها تعارض أيضا التهديدات والترهيب ضد قضاة المحكمة.

وشعر المسئولون الإسرائيليون بالقلق من تصريحات كيربي وسألوا البيت الأبيض، عما إذا كان ذلك يمثل تغييرا في الموقف الأمريكي، أم لا؟. 

إسرائيل الامريكية الجنائية الدولية نتنياهو السلطة الفلسطينية الاحتلال ترتيب

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