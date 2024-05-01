صدمة للملايين.. احتراق قلعة هاري بوتر في أوكرانيا والسلطات تتهم روسيا (فيديو)

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات اشتعال النيران في مؤسسة تعليمية في مدينة أوديسا البحرية في أوكرانيا والتي تعرف باسم قلعة هاري بوتر، والتي تتشابه مع الشكل المعماري الاسكتلندي الشهير والمعروف باسم "الكومة البارونية"، وسط اتهامات أوكرانية بأن روسيا هي من قصفت القلعة.

قصف روسي يستهدف قلعة هاري بوتر في أوكرانيا

وبحسب شبكة "سي إن إن " الأمريكية، فقد قالت السلطات الأوكرانية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود يوم الاثنين الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو درامية للهجوم، نشرها مكتب المدعي العام الأوكراني، عشرات القنابل الصغيرة تنفجر في غضون ثوانٍ من بعضها البعض في منطقة قريبة من الواجهة البحرية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور أخرى شاركها المسؤولون ألسنة اللهب تجتاح الأبراج المخروطية الشكل وسقف مؤسسة تعليمية تُعرف محليًا باسم "قلعة هاري بوتر"، وتعتقد السلطات الأوكرانية أن روسيا استخدمت صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر وذخائر عنقودية لتنفيذ الهجوم.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين: "تم انتشال شظايا معدنية وحطام صاروخي في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر من موقع الهجوم".

وأضاف أن "المحققين لديه الدلائل للاعتقاد بأن الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية بهدف إيقاع عدد كبير من الضحايا".

وأضاف أن طفلين وامرأة حامل كانوا من بين 30 شخصا أصيبوا في الهجوم، كما تضرر ما يقرب من 20 مبنى سكنيًا ومرافق البنية التحتية من جراء الغارة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن استخدام ونقل وإنتاج الذخائر العنقودية محظور بموجب معاهدة دولية تعرف باسم اتفاقية الذخائر العنقودية، ومع ذلك، لم يوقع أي من الطرفين – ولا الولايات المتحدة – على الاتفاقية.

وتابعت أن كل من أوكرانيا وروسيا استخدموا الذخائر العنقودية ونقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يقول مسؤولون روس إن الدفاعات الجوية في شبه جزيرة القرم نجحت في اعتراض هجوم كبير بصواريخ وطائرات بدون طيار شنته أوكرانيا.

وحذر سيرجي أكسيونوف المعين من قبل الكرملين، وهو أكبر مسؤول مدني في شبه جزيرة القرم، المواطنين من الاقتراب من الذخائر غير المنفجرة المحتملة، في حين حث أحد مسؤوليه المواطنين على عدم تصوير أو نشر مقاطع فيديو للدفاعات الجوية الروسية أثناء العمل.

وقال مدونون عسكريون روس إن الأهداف كانت مطارات وليس المباني المدنية والتعليمية في أوكرانيا، حيث تم إغلاق الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وهو شريان حيوي لتزويد جهود الحرب الروسية المستمرة، مؤقتًا أمام حركة المرور، ولكن أعيد فتحه منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون روس إن الهجوم تم تنفيذه في المقام الأول باستخدام ستة أنظمة صواريخ تكتيكية تابعة للجيش زودتها الولايات المتحدة (ATACMS)، والتي قالوا إن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعها بنجاح.