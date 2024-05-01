لغة الجسد تكشف أسرار الظهور الأول للملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

ظهر الملك تشارلز الثالث للمرة الأولى لأداء واجباته الملكية منذ إعلان تشخيصه بالسرطان، وكان أول ظهور له خلال زيارة لمركز السرطان التابع لمستشفى جامعة كوليدج ماكميلان هذا الصباح وكشف الظهور عن حماسه للعودة إلى العمل، كما يقول خبير بارز في لغة الجسد.

أسرار الظهور الأول للملك تشارلز لأداء واجباته الملكية بعد إصابته بالسرطان

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد التقى الملك تشارلز - الذي لا يزال يخضع للعلاج من مرض السرطان - بالمرضى والموظفين في مستشفى لندن كجزء من دوره كراعي المؤسسة الخيرية، مع زوجته الملكة كاميلا أمس الثلاثاء.

وقالت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس إن "اللمسات الرقيقة" من كاميلا أظهرت كيف أنها "تدعم وتهتم بهدوء" بالملك وصحته النفسية.

وتابعت: "تشير لغة جسد كاميلا إلى أنها تتقدم بمهارة للمساعدة في حماية زوجها، بل وتوجيهه، حيث يعتقد أن الملك عنيد للغاية".

وأضافت: "عند دخولها المبنى، بدت وكأنها تلاحق تشارلز، وتتحرك بالقرب منه أو خلفه وتعكس إيماءاته مثل الابتسامة أو التلويح بطريقة متزامنة لم يسبق لها مثيل من قبل".

ولاحظت خبيرة لغة الجسد أيضًا حماس تشارلز للعودة إلى العمل، لكن طبيعة رعاية كاميلا لزوجها تعني أنها كانت تحثه على التباطؤ.

وتابعت: "بينما كانوا يلوحون للجماهير، كانت أذرعهم قريبة وكانت يدها أعلى قليلًا من يده في بعض الأحيان، ما يشير إلى أنها حريصة على منحه بعضًا من قوتها من خلال القرب والصدى الوضعي".

وأوضحت أنه ربما تكون مشكلتها هي إقناع تشارلز بالتباطؤ قليلًا، حيث كان حماسه واضحا وبدا أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى السيارة بعد الزيارة.

وبدا الملك البالغ من العمر 75 عاما في حالة معنوية عالية أثناء عودته إلى الحياة العامة للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وشوهد تشارلز وهو يبتسم ويلوح للمهنئين.

وقالت جيمس: "ذراعاه مفتوحتان عندما وصل لأول مرة للإشارة إلى حبه لأن يكون مركز الاهتمام حتى للاستعراض قليلًا، وكان يشير ويمزح مع الحشود، ورسم ابتسامة مكللة بالبهجة على وجهه للإشارة إلى أنه سعيد بالعودة إلى العمل مرة أخرى".

قبل المغادرة، كان من المقرر أن يلتقي تشارلز وكاميلا مع بعض المرضى الصغار، وقالت خبيرة لغة الجسد: "في طريقه للخروج، انحنى للدردشة مع الفتاة الصغيرة التي تحمل زهوره، وبدا أنه ليس في عجلة من أمره لقطع الدردشة، كان هذا هو الوقت الذي تمكنا فيه من رؤية كاميلا بلطف، ولكن بحزم شديد بالنسبة لها، وهي تربت على ذراعه وظهره وتشير إلى أنه ربما يحتاج إلى العودة إلى دفء السيارة والراحة قليلًا".

يحرص تشارلز على أن تكون مشاركته الأولى للعمل العام في مركز للسرطان بعد أن أعطاه الأطباء الإذن الكامل لاستئناف الفعاليات العامة، من أجل زيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر لهذا المرض.

ويأمل الملك أيضًا أن تسلط الرحلة الضوء على بعض الأبحاث المبتكرة، التي تدعمها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، والتي تجري في المستشفى.