أشرف أبوالهول: 7 أكتوبر أفشل عمليات المقاومة الفلسطينية عبر تاريخها

أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن ما حدث في غزة هو أن المقاومة في الخندق بينما الناس دروع تحمل الهموم وتضحي وتخسر.

وقال “أبو الهول” خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، ويقدمه الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري: "للأسف الشديد.. الأيام أثبتت أن عملية 7 أكتوبر هي أفشل عملية في تاريخ المقاومة الفلسطينية".

وأضاف: "البداية كانت قوية بهجومك، لكن ليس لديك الخطة لتحمل رد الفعل، وأتذكر في غرفة عمليات حرب أكتوبر كانت هناك فكرة بأن تصل قواتنا القناة وتواصل اجتياحها حتى الحدود مع إسرائيل، لكن القادة العسكريين المصريين وأيدهم الرئيس السادات، رفضوا ذلك واقترحوا أن يكتفوا بالعبور لشرق القناة ليكونوا تحت حماية حائط الصواريخ".