أستاذ تمويل: قرارات الرئيس اليوم تأكيد على انحيازه الكامل للعامل

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن العامل هو من ينتج ويبتكر ويضع الدولة في مصاف الدول المهيأة للانطلاق، موجهًا التحية لكل عامل مصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأضاف "باغة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي، حرص على توجيه تهنئة خاصة للعامل في عيده، بإقرار زيادة الدعم المقدم من صندوق إعانات الطوارئ، لترتفع من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وهو ما يؤكد حجم اهتمام الجمهورية الجديدة بعمالها، وإيمانها الكبير بالدور المهم الذي يؤيده عمال مصر، من أجل بناء وطنهم.

وأوضح أن الرئيس السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، وحصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء في الأجور والعلاوات والمعاشات.