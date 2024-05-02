الخميس 02 مايو 2024
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الطاهرى: المفاوض المصرى يبذل جهودا كبيرة لفرض واقع يناسب أطراف الصراع بغزة

الإعلامي والكاتب
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن المفاوض المصري يبذل جهودا متواصلة لفرض واقع يُناسب أطراف صراع، ويستخدم مهارات التفاوض الفاعلة لوضع رؤية توافقية لا تفرِط في المغالاة ولا تُفرّط في الثوابت الوطنية المصرية ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرؤية المصرية ترتكز على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات دون عبث بخارطة الأرض الفلسطينية لتكون المرتكز الذي تُبنى عليه الدولة. 

وتابع: "عبارة دوّنها بطل في مذكراته استحضرها الآن.. ليس من الحماقة أكبر من حرب مع عدوك لا تعرف أهدافها سوى سلام معه لا تعرف محدداته". 

وأكد "الطاهري" أن حلقة اليوم ستشهد متابعة التطورات في قطاع غزة  ومصير مفاوضات وقف إطلاق النار.

الشعب الفلسطيني المفاوض المصري غزة

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