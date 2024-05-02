أحد المكرمين باحتفالية عيد العمال: "فخور بتقدير الرئيس السيسي"

أعرب عبد العظيم أحمد عبد العظيم أحد المكرمين فى عيد العمال، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي واتحاد عمال مصر على التكريم في عيد العمال.

وقال “عبد العظيم”: "ليا تواجد في المشوار النقابي طوال 30 سنة وكنت رئيس لجنة نقابية وعضو نقابة عاملة وليا دور كبير جدا في العمل النقابي".

وقال عبد العظيم أحمد عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، إنه سعيد بتكريم الرئيس السيسي وكل أسرته سعداء بالأمر، مضيفا: "كل أسرتي تشعر بالفخر لما تحس أن الدولة تقدرك والقيادة السياسية عنها على الناس اللي أدوا دور في العمل العام وده يعطي قدوة للغير ويحس أن مجهودك اللي بذلته حد يقدره".

ووجه رسالة للشباب من الأجيال الصاعدة قائلا: "من جد وجد، ولما تعمل شغلك مظبوط ستكافئ عيه وقابلتني صعاب كثير على مدار 30 سنة عمل عام ونقابي وكنا نتغلب عليها ونقدر عن طريق قيادتنا أننا نتوجه التوجيه المضبوط".