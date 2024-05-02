بامبو للهجوم.. تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك بدوري نايل

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك بدوري نايل

يواجه البنك الأهلي نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك بدوري نايل

حراسة المرمى.. حسن شاهين.

خط الدفاع.. محمد عبد الغنى وأيمن اشرف، وأحمد ربيع وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط.. سعيدو سيمبوري ومحمد فتحي، ومحمد هلال وياو أنور.

خط الهجوم كريم بامبو وأسامة فيصل.

وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى.. أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، أحمد مدبولى، جريندو، إبراهيم حسن، أحمد النادري، ومحمود الجزار.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف البنك الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، بجدول دوري نايل برصيد 18 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات و11 هزيمة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي يقوده محمد عادل المباراة حكم ساحة ويعاونه محمود أبوالرجال حكم مساعد أول ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

وسيكون محمود البنا حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه محمد الدسوقي في تقنية الفيديو.

الزمالك يتفوق خلال مواجهة الدور الأول

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض، بهدفي أحمد سيد زيزو وشيكابالا، بينما سجل هدف البنك الأهلي الوحيد كريم بامبو.