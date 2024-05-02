الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجه بزيادة معدلات تشغيل "ذوى الهمم" وتمكين المرأة اقتصاديًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وعملهن.

احتفالية عيد العمَّال

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمَّال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".

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