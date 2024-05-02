توجيه من الرئيس السيسي لتوفير العمالة المصرية الماهرة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة؛ ليكون جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.



كما وجه الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، بتعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.