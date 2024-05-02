الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

توجيه من الرئيس السيسي لتوفير العمالة المصرية الماهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل  وفقا للمعايير العالمية المطلوبة؛ ليكون جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.


كما وجه الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، بتعظيم دور وزارة العمل في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية  احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي سوق العمل مركز لتدريب الشباب احتفالية عيد العمال

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