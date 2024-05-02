الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل هاير العالمية: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية في المنطقة

ممثل مجموعة هاير
ممثل مجموعة هاير العالمية

وجه السيد سو يو جون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية، الشكر للحكومة المصرية، والصينية، والمشاركين في احتفالية عيد العمال.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجمع هاير يهدف إلى أن يجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية في المنطقة، وقاعدة تصديرية للمنطقة.

وتابع ممثل هاير العالمية، أن مجمع مصر يعتبر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة في الشرق الأوسط بفضل التعاون بين الحكومة المصرية والحومة الصينية، لافتا إلى أنه الأسرع في الافتتاح والإنتاج في سلسلة هاير الصناعية لتصنيع الأجهزة المنزلية المختلفة وتعد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط واحدة من الأسواق الواعدة في هذا القطاع.

وتابع: "يبلغ حجم الاستثمارات 135 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى خط إنتاج تكييف غسالة وتليفزيون ويوفر 3 آلاف فرصة عمل".

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