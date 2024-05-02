ممثل مجموعة هاير: 3 آلاف فرصة عمل باستثمارات 135 مليون دولار فى مصر

أعرب "سو يو جون"، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هاير" العالمية، عن ترحيبه وسعادته بافتتاح مجمع هاير الصناعي في مصر، باعتباره مجمعًا صديقًا للبيئة.

وقال "جون" في كلمته اليوم الخميس، خلال احتفالية عيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يعتبر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة في الشرق الأوسط بفضل التعاون بين الحكومتين المصرية والصينية".

وأضاف أن مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة هو الأسرع في الافتتاح والإنتاج في سلسلة هاير الصناعية لتصنيع الأجهزة المنزلية المختلفة، حيث تُعد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط واحدة من الأسواق الواعدة في هذا القطاع.

وتابع: "يبلغ حجم الاستثمارات 135 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى خط إنتاج تكييف، غسَّالة، وتليفزيون، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل".

احتفالية عيد العمَّال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمَّال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".