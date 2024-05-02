الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مزايا يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

"ترصد" الدستور أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد، الذي من المقرر مناقشته المرحلة المقبلة، فضلاً عن وضعه أولوية على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني.

ويضمن مشروع القانون الجديد مسألة التعيين بوقت محدد للعامل، حيث ينص على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

وألغى مشروع قانون العمل الجديد قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

إلغاء استمارة 6 

وقدم مشروع قانون العمل الجديد حماية تمثل عصب التشريع الجديد، وهي إلغاء استمارة 6 التي كانت تمثل مصدر قلق ورعب للعمال في بيئة العمل، وكانت بمثابة فرصة لصاحب العمل وأداة لاضطهاد العمال وتكديرهم.

وإلغاء هذه الاستمارة سيمنع كثير من الظواهر السلبية واستغلال العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجأة.

ووضع القانون الجديد ضوابط لتنفيذ هذه الاستمارة لتكون مهمتها الوحيدة هي إنهاء القانون الجديد إنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه كاملة.

علاوة سنوية دورية 

ومنح القانون الجديد استحقاق العاملين المطبق عليهم القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى.

وتستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

صندوق للعمالة غير المنتظمة

وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومهامه تقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

أهداف قانون العمل المصري الجديد 2023 أجازة عيد العمال 2023 اجازة عيد العمال 2024 قانون العمل الجديد أهم بنود قانون العمل الجديد 2022

مواد متعلقة

أحمد الخشن: زيارة أمير الكويت لمصر انعكاس للعلاقات الوثيقة بين البلدين

هشام الجاهل يهنئ العمال بعيدهم: مجهوداتكم محل تقدير لبناء وتنمية الوطن

بمناسبة عيد العمال.. 4 مزايا يقدمها مشروع قانون العمل الجديد

مدحت الكمار: زيارة أمير الكويت لمصر لها أهمية بالغة والقمة مع الرئيس إضافة للعمل العربى المشترك

"الغد" يهنئ العمال بعيدهم: بجهودكم نبنى بلادنا ونحقق التنمية والتقدم والاستقرار

"صناعة النواب": المؤتمر المصرى الأوروبى فرصة واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات

برلمانى: مصر لم تغلق أبوابها فى وجه الفلسطينيين وتعطيل المساعدات تصرف إسرائيلى

اليوم.. "الشيوخ" يناقش سبل تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا