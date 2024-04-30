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سياسي

"صناعة النواب": المؤتمر المصرى الأوروبى فرصة واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي المقرر انعقاده في يونيو.

وأكد في تصريحات له، أنها فرصة كبيرة وضخمة لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر واستكشاف فرص استثمارية واعدة في الجمهورية الجديدة.

ولفت وكيل "صناعة النواب"، إلى متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الفترة المقبلة وتأكيد أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن أهداف المؤتمر متعددة ومنها زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، ونشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد على أن مصر لديها فرص استثمارية واسعة بعد البنية التحتية الهائلة التي أنجزتها الدولة والتوسع في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

واختتم "محمود" أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فرصة هامة للغاية لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.

النائب معتز محمد محمود مجلس النواب الدولة المصرية الاستثمارات فرص استثمارية الجمهورية الجديدة

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