الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هشام الجاهل يهنئ العمال بعيدهم: مجهوداتكم محل تقدير لبناء وتنمية الوطن

النائب هشام سعيد
النائب هشام سعيد الجاهل

قال النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، إن عيد العمال يمثل مناسبة خاصة في الوطن، في ظل المجهودات الضخمة والمشاريع القائمة التي تنفذ في كل بقعة من أرض مصر تحت قيادة السيسي انطلاقا للجمهورية الجديدة.

ولفت سعيد الجاهل، في تصريح له، أنه واذا ينتهز فرصة عيد العمال، فإنه يتوقف أمام قيمة العمل والبناء في الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن مصر قادرة عل تحقيق كل طموحاتها بالعمل والانتاج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الدور الذي يقوم به عمال مصر المخلصين، ومواصلة العمل ليل نهار حبًا في الوطن إيمانًا منهم، أن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لمصر، مشددا الجميع يبذل أقصى طاقته للنهوض بمصر وفق رؤية تنموية شاملة وخطة واضحة للجمهورية الجديدة، في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، يقودها الرئيس السيسي.

وأضاف نائب البحيرة، أن الجميع يعرفون بوجود تحديات هائلة، لكن هذا هو حال العالم كله والوطن قادر على تجاوز هذه الصعاب.

واختتم النائب هشام سعيد الجاهل، بالإعراب عن شكره وتقديره الشديد للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي من أجل بناء مصر ودفعه العمل للأمام، ودفع الجميع لتقديسه والتفاني من خلاله.

النائب هشام سعيد الجاهل مجلس النواب عيد العمال المجهودات الضخمة قيادة السيسي

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