الخميس 02 مايو 2024
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مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

زراعة الزيتون
زراعة الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري.

-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.

ثانيا: التسميد

-  تسميد الأشجار التي تروى بالغمر

-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم الى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

-يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما

ب- تسميد الاشجار التي تروى بالتنقيط

الري الاولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية -  يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة -  يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة -  يضاف 2 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتى:
350 جم حديد مخلبى+ 150 جم زنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس+ 50 جم سلفات نحاس +200 جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري 

السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة 

السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة 

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 

السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة 

السنة الخامسة 40:55 لتر/ الشجرة 

السنة السادسة 55:60 لتر/ الشجرة 

السنة السابعة 70 لتر/ الشجرة

معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أ عفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة 

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

-مكافحة خنافس القلف برش سيديال بمعدل 200 سم /100 لتر ماء

-مكافحة حفار ساق التفاح 300 سم /100 لترماء 

-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني

-مكافحة الاكاروسات برش اباماكس 1.5سم/لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم /لترماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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