الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

توصيات فنية لمزارعى محصول بنجر السكر

محصول البنجر
محصول البنجر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):
استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة.
تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع. 
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر): 
يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع.
تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس.
وقد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد دون إخطار من الشركة لتفادى ترك البنجر تحت الشمس ما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر. 
في الأرض الصحراوية تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء. 
بالأراضي الصحراوية يضاف السماد النتروجينى في 4 دفعات: الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى  120 كجم آزوت – ويزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها:
• تسميد الدفعة الأولى من السماد الآزوتى لمساحات الخلف المكسورة في بداية الموسم والتي تم عزقها أو فجها بالمعدلات المقررة.
• استمرار ري المساحات المكسورة المقرر استخلافها بعد حرق السفير وتطهير الجور.
• فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الأخيرة من خطة الكسر والتوريد والتي يفضل أن تكون في حدود 20 يومًا على الأكثر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.
• استمرار عملية الكسر والتوريد حسب التعليمات المنظمة لذلك مع بذل كل الجهود للكسر بين الترابين ونظافة القصب المورد وجمع البوال المتساقط وشحنة بوسائل النقل أولًا بأول وان يكون الكسر على حسب التخصصية المقررة ويجب عدم تخلف قصب مكسور إما بالحقول أو مخازن الشحن حتى لا تتدهور المحتويات السكرية في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر

"الزراعة" تصدر توصيات فنية لمزارعي بنجر السكر خلال شهر مارس

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالقليوبية (صور)

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" فى شبرا الخيمة.. السبت

تبدأ من 100 جنيه.. التموين تطرح كوبونات سلعية استعدادًا لشهر رمضان 2024

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول بنجر السكر

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

"تحرش بى وضرب أبى فقتلته دون قصد".. اعترافات مثيرة لـ"فتاة المقطم"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا