توصيات فنية لمزارعى محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعًا لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة.

تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):

يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع.

تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس.

وقد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد دون إخطار من الشركة لتفادى ترك البنجر تحت الشمس ما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر.

في الأرض الصحراوية تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء.

بالأراضي الصحراوية يضاف السماد النتروجينى في 4 دفعات: الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى 120 كجم آزوت – ويزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها:

• تسميد الدفعة الأولى من السماد الآزوتى لمساحات الخلف المكسورة في بداية الموسم والتي تم عزقها أو فجها بالمعدلات المقررة.

• استمرار ري المساحات المكسورة المقرر استخلافها بعد حرق السفير وتطهير الجور.

• فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الأخيرة من خطة الكسر والتوريد والتي يفضل أن تكون في حدود 20 يومًا على الأكثر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

• استمرار عملية الكسر والتوريد حسب التعليمات المنظمة لذلك مع بذل كل الجهود للكسر بين الترابين ونظافة القصب المورد وجمع البوال المتساقط وشحنة بوسائل النقل أولًا بأول وان يكون الكسر على حسب التخصصية المقررة ويجب عدم تخلف قصب مكسور إما بالحقول أو مخازن الشحن حتى لا تتدهور المحتويات السكرية في ظل درجات الحرارة المرتفعة.