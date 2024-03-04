"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

• الاستمرار في الحش والري وفي ذلك الشهر يتم الانتهاء من أخذ الحشة الثالثة.

• بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الإنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.

البرسيم الحجازي:

• يتم أخذ الحشة الثانية من البرسيم الحجازي الذي تم زراعته في أكتوبر.

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.

عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.

ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.

التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل 0

متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):

الانتظام في عمليه الري وان يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.

يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الاوراق وظهور القلب الاسود الاجوف وموت القمة النامية.

متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.