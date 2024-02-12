"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير.



وتمثلت التوصيات في الآتي:



• في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يومًا حسب نوع التربة.



عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء– ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.



ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج أخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدرًا مستمرًا للعدوى بالمرض.



العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لا تحدث أعفان بالجذور.

التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل، ومتابعة الإصابات الحشرية والمرضية.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر): الانتظام في عملية الري وأن يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.



يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلوجرام للفدان وخاصة إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.

متابعة الإصابات الحشرية والمرضية، والتخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.



وتمثلت التوصيات في الآتي:

الأراضي الجديدة

- الاهتمام بالري في هذه الفترة ويكون الري على الحامي ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.