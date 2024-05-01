قتلت شابًا بـ"cutter".. مشاجرة تقود "حسناء المقطم" للتخشيبة

قررت النيابة العامة حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب حاول التعدى عليها وعلى والدها في منطقة المقطم.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة، والصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفتاة أنهت حياة شاب طعنًا بسلاح أبيض "كتر" فى رقبته بعدما تعدى عليها فى المقطم.

وأشارت التحقيقات إلى نشوب مشاجرة في إحد شوارع بدائرة قسم شرطة المقطم بين شاب وفتاة ووجود قتيل وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص أن شاب عاكس فتاة فاستعانت بوالدها ووقعت مشاجرة بينهم وأثناء ذلك قامت الفتاة بأصطحاب "كتر" وقامت بطعنه مما أدى إلى وفاته ونقل إلى المشرحة.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعى بفحص جثة الشاب المجنى عليه وإعداد تقرير بذلك لاستكمال التحقيقات، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها لمعرفة ملابسات الواقعة.