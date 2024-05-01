الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهم اعتاد سرقة الهواتف المحمولة بدار السلام

حبس عاطل - أرشيفية
حبس عاطل - أرشيفية

قررت جهات التحقيق بدار السلام، الأربعاء، حبس متهم اعتاد سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بالتحرى حول نشاطه الاجرامى.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وبحوزته الهاتف المستولى عليه وأقر بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الخليفة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الأبواب الحديدية من داخل المقابر بأسلوب "الخلع" وكذا عربات اليد بإسلوب"المغافلة" بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (باب حديد و2 شباك خاص بالمقابر – عربة يد بثلاث عجلات).

دار السلام حبس سرقة الهواتف المحمولة قسم شرطة دار السلام حوادث الدستور

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