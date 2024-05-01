الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36 يهتم بمعرفتها الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة سواء في مصر أو العديد من دول العالم ما يعكس الرواج والبحث المستمر عبر محرك "جوجل".

وتواصل الفرق منافساتها على حجز أماكن متميزة في جدول الدوري الإنجليزي"البريميرليج"  فيما يشتد التنافس في المربع الذهبي على اقتناص اللقب في الجولات القادمة.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36 

واليكم موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36 بتوقيت القاهرة:

الآن مواعيد مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 35

موعد مباراة لوتون تاون وإيفرتون

ويواجه فريق لوتون تاون نظيره إيفرتون يوم الجمعة القادمة 3 مايو ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز وتنطبق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة آرسنال وبورنموث

كما يستضيف فريق آرسنال فريق بورنموث يوم السبت، 4 مايو في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

موعد مباراة برينتفورد وفولهام 

ويستضيف برينتفورد نظيره فولهام يوم السبت، 4 مايو، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الحالية حيث سينطلق اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بيرنلي  ونيوكاسل

كما تذاع المباراة التي تجمع بين فريق بيرنلي ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 4 مايو،وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة شيفيلد يونايتد ونوتينجهام فورست 

كما يواجه شيفيلد يونايتد فريق نوتينغهام فورست في تمام الساعة 5:00 مساء يوم السبت 4 مايو بتوقيت القاهرة.


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مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتختتم لقاءات يوم السبت المقبل 4 مايو بمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة برايتون يواجه أستون فيلا

ويوم الأحد المقبل تنطلق مباراة برايتون وأستون فيلا وذلك يوم 5 مايو الجاري حيث سينطلق اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد

كما يواجه تشيلسي نظيره فريق وست هام في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك يوم الأحد 5 مايو الجاري.

مباراة ليفربول وتوتنهام 

كما يلتقي فريق ليفربول توتنهام يوم الأحدفي مواجهة مثيرة ضمن الجولة الـ36 من مباريات الدوري الإنجليزي، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

ويأتي هذا اللقاء في ختام  مواجهات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي حيث تنطلق المباراة  في تمام الساعة 10:00 مساء يوم الاثنين، 6 مايو بتوقيت القاهرة.

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