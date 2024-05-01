الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحبس 10 متهمين بالتشاجر بالأسلحة في البساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البستانين الجزئية، اليوم، حبس 10 متهمين بالتشاجر فيما بينهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول 5 أشخاص، بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار.

والطرف الثان 5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها، وقيام إثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما “دون إصابات.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البستانين التشاجر قسم شرطة البساتين مشاجرة

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