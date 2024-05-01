الأربعاء 01 مايو 2024
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الدين لله

الأزهر يعلن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن ‏الكريم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024م.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق، و‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.‏

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وفي المستوى الأولى، حصلت الطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي برهام متولي عمر، الطالبة بالصف الأول ‏الثانوي بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي بمنطقة البحيرة الأزهرية، على المركز الأول، وحصل على ‏المركز الثاني الطالبة إسراء محمد سيد محمد، الطالبة بمدرسة النور للكفيفات بمنطقة أسوان الأزهرية، ‏والمركز  الثالث الطالب محمد صلاح محمد نبوي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، ‏والمركز الرابع الطالب عبد الرحمن علي حجازي، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد العطار ع.ث بنين ‏بمنطقة الشرقية الأزهرية، والمركز الخامس الطالبة مودة السباعي محمود السباعي، الطالبة بالصف الأول ‏الإعدادي بمعهد فتيات منشأة البدوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية.‏

وفي المستوى الثاني، حصل على المركز الأول الطالب عبد الله محمد صلاح يونس، من معهد باروط ‏ع.ث بمنطقة بني سويف الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالبة أسماء محمود عبد الغني محرم، من ‏معهد فتيات السادات بمنطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على المركز الثالث الطالبة حنين يحيى صلاح ‏الدين، من منطقة البحيرة الأزهرية، وفي المركز الرابع جاء الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود، من منطقة ‏كفر الشيخ الأزهرية، في حين حصل على المركز الخامس الطالبة أروى محمود عبد الغني، من معهد ‏فتيات السادات بمنطقة المنوفية الأزهرية.‏

وفي المستوى الثالث، حصل التلميذ محمد عبد الرحمن كامل (8 سنوات)، من معهد جمال زين الدين ‏النموذجي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني الطالبة أماني رجب ‏عبد الهادي، من مدرسة الشهيد محمد عادل حلاوة بمنطقة القليوبية الأزهرية، في حين حصل على المركز ‏الثالث الطالبة مريم كمال حسن، من مكتب تحفيظ دار أهل القرآن بمنطقة أسيوط الأزهرية، وقد فاز ‏بالمركز الرابع الطالب محمود أبو العز عبد الحميد، من معهد بئر العبد الابتدائي منطقة شمال سيناء ‏الأزهرية، في حين حصلت الطالبة ملك عماد برهام الجيوشي، على المركز الخامس وهي من معهد الإمام ‏محمد متولي الشعراوي بمنطقة البحيرة الأزهرية.‏

وفي المستوى الرابع، حصل على المركز الأول الطالب محمد محسن محمد علقة، من منطقة البحيرة ‏الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالبة جنا هاني جمال، من منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على ‏المركز الثالث الطالبة سار ايمن إسماعيل من منطقة بني سويف الأزهرية في حين جاء في المركز الرابع ‏الطالبة امنه محمود عبد الغني محرم من منطقة المنوفية الأزهرية وحصل على المركز الخامس الطالبة سما ‏محمد يوسف من منطقة الفيوم الأزهرية.‏

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الفائزين على نبوغهم واستحقاقهم ‏لهذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله ‏وآياته وإتقانهم في تلاوة وتجويد القرآن والإبحار في كنوزه ونفائسه، ‏كما أعرب عن تهنئته وتقديره ‏لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد وفير وغير طبيعي حتى يصل أبناؤهم ‏لهذا المستوى من ‏الإتقان والنبوغ في حفظ وتلاوة كتاب الله، وأنه في هذا الكتاب وحفظه وتدبره والعمل بما ‏جاء فيه ‏يكون التنافس الشريف العفيف الذي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.‏

وقدَّم فضيلته الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم فيه، على ما بذلوه من جهد ‏حثيث متواصل لتنفيذ مراحل المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة، داعيًا فضيلته إلى ‏مواصلة هذا الجهد وتطوير العمل كل عام لاكتشاف النابغين من الطلاب وتكريمهم ودعمهم على التميز ‏والاجتهاد، وحتى يكونوا قدوة لزملائهم وأقرانهم في كل مكان، وإظهار الصورة البهية الجميلة لطلاب الأزهر ‏وحفظة كتاب الله عز وجل.‏

‏ وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي:‏ ‏المستوى الأول: حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 250 ألف جنيه ‏والمركز العاشر 90 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز ‏من المراكز العشرة الأولى.

والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول ‏‏150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب ‏فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ‏ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

وأما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏

الأزهر الشريف مسابقة الأزهر السنوية حفظ القران الأزهر

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