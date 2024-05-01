هل توجد فتوى تُحرَم الاحتفال بشم النسيم؟

ورد سؤال إلى دارالإفتاء من أحد الأشخاص، حول ما إذا كان الفتوى رقم 10/ 311 صادرة عن دار الإفتاء من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم.

الإتفاء تنفي تحريم الاحتفال بشم النسيم

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني "الفتوى المرفقة لا وجود لها على الإطلاق في فتاوى دار الإفتاء منذ إنشائها إلى الآن، بل جميع الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء واضحة في إباحة الاحتفال بشم النسيم والمشاركة فيه شرعًا؛ سواء في ذلك الفتوى الصادرة في عهد المفتي الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، برقم 314 لسنة 2001م، أو الفتوى الصادرة في عهد المفتي السابق فضيلة الدكتور علي جمعة، برقم 212 لسنة 2012م، أو الفتوى الصادرة برقم 208 لسنة 2017م".

وأوضحت الإفتاء، أنها سبق لدار الإفتاءأن أصدرت في ذلك الفتوى التالية: [شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام، وزيارة المنتزهات، وممارسة بعض العادات المصرية القومية؛ كتلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا:



فبعضها مما حث عليه الشرع الشريف ورتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.