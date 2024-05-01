دون إصابات.. إخماد حريق بأرض زراعية في الشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في السيطرة على حريق نشب في كومة قش فى أرض زراعية بناحية عزبة الشيخ حسن بقرية السعديين بمركز منيا القمح، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية عزبة الشيخ حسن بقرية السعديين بمركز منيا القمح.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر بالأرواح، فيما تبين نشوب الحريق في كومة قش في أرض زراعية بناحية عزبة الشيخ حسن بقرية السعديين بمركز منيا القمح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.