إخماد حريق بمنزلين دون حدوث إصابات بالبلينا في سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، في السيطرة على حريق تشب بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بإفلاق النخيل وامتد لمنزل مجاور.

كان تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمنزلين وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم تعين الخدمات اللازمة وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بإفلاق النخيل ملك مزارع ومقيم بذات الناحية وأمتد لمنزل مجاور بذات المكونات ملك مزارع.

تم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده - لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات التلفيات إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال مالكي المنزلين بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.