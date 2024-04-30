الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شب في شقة شكنية بفيصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية فى منطقة فيصل ؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إصابات منطقة فيصل شقة شكنية حريق النيابة العامة بالجيزة شقة سكنية أمن الجيزة

مواد متعلقة

المعمل الجنائى يعاين حريق برج سكنى فى فيصل

فى يومه قبل الأخير.. معرض فيصل يروى تراث الأميرة ذات الهمة

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا