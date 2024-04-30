المعمل الجنائي يعاين حريق شب في شقة شكنية بفيصل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية فى منطقة فيصل ؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.