الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق برج سكني فى فيصل

جريدة الدستور

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق هائل داخل برج سكني بشارع الملكة بمنطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم الأربعاء.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل 4 أدوار لبرج مكون من 14 طابقًا وامتد ل4 طوابق، ما أسفر عن إصابة منال أحمد 40 سنة بحالة اختناق، وخضعت للعلاج بموقع الحريق وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران تزامنًا مع إخلاء فرق الإنقاذ البري للوحدات السكنية.

مسئول عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج رقم 2 بشارع عبد القادر.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الغرب بالتنسيق مع مأمور القسم.

نيابة الجيزة المعمل الجنائي حريق هائل الملكة فيصل

مواد متعلقة

اللحظات الأخيرة فى حياة مواطن قبل وفاته فى حريق بالموسكى

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حريق عقار الموسكى

انفجار تانك بنزين "توكتوك" وراء حريق جراچ ببولاق الدكرور

إصابة شخصين فى حريق حظيرة مواشى بأسوان

وفاة مواطن فى حريق بشارع الجمهورية بمنطقة الموسكى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

استخدمت الأطفال للدعارة.. تأجيل محاكمة سيدة فى "الاتجار بالبشر" بالهرم

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين