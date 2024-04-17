المعمل الجنائي يعاين حريق برج سكني فى فيصل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق هائل داخل برج سكني بشارع الملكة بمنطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم الأربعاء.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل 4 أدوار لبرج مكون من 14 طابقًا وامتد ل4 طوابق، ما أسفر عن إصابة منال أحمد 40 سنة بحالة اختناق، وخضعت للعلاج بموقع الحريق وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران تزامنًا مع إخلاء فرق الإنقاذ البري للوحدات السكنية.

مسئول عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج رقم 2 بشارع عبد القادر.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الغرب بالتنسيق مع مأمور القسم.