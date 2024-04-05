الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فى يومه قبل الأخير.. معرض فيصل يروى تراث الأميرة ذات الهمة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

نظم معرض فيصل الثاني عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في يومه قبل الأخير مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان «حكاياتنا الشعبية.. تراث حي الأميرة ذات الهمة»، رواها الدكتور محمد شحاتة العمدة.

كما شهد المعرض تنظيم ندوة بعنوان «للصائم فرحتان»، بمشاركة الواعظة أسماء محمود، وأدارها مروان حماد.

وقالت أسماء محمود، إن للصائم فرحتان الأولى، هي عند الإفطار طول فترة الصيام ممتنعين عن الطعام وممتنعين عن الشراب ولا نعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالي، ولا نسمع إلا ما يرضي الله، لافتة إلى أن فرحة الإفطار ليس فرحة بالطعام أو الشراب، ولكن هي تكون فرحة أن الله سبحانه وتعالي أعطانا القوامة والقدرة على أداء الصيام والذكر وقراءة القرآن والطاعة في هذه اليوم حتي في العمل، لأن العمل عبادة.

أما الفرحة الثانية، وهي فرحة ما بعد رمضان، وهي رفع الأعمال، حيث يكون هناك رفع أعمال بشكل يومي عندما نسبح ونقرأ أذكار الصباح والمساء، ورفع أعمال أسبوعي عندما نصوم يومي الإثنين والخميس وهي سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم، ورفع الأعمال السنوي وهو بشهر شعبان وهي في ليلة النصف من شعبان، ورفع أعمال شهر رمضان الذي يرفع عن صيامنا وصلاتنا وختام القران.

وشهد المعرض تقديم مجموعة من الفقرات الفنية للأطفال، إلى جانب الورش المختلفة التي تنوعت ما بين رسم وتلوين وحكي، وحرف تراثية وغيرها، فضلا عن فقرات غنائية لفرقة ذوى الهمم، وفقرات غنائية لفرق قصور الثقافة.

ومن المقرر أن يختتم معرض فيصل الثاني عشر للكتاب، فعالياته مساء اليوم الجمعة، بعد تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي التف حولها جمهور محافظة الجيزة على مدار ما يقرب من ١٠ متواصلة.

معرض فيصل الثاني عشر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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