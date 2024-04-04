تعرف على مبيعات هيئة الكتاب في معرض فيصل الـ12

حققت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، مبيعات جيدة في معرض فيصل للكتاب، بدورته الثانية عشر والمقام حاليًا في منطقة الطالبية فيصل.

ومن أبرز المؤلفات التي شهد إقبالا في المعرض إصدارات مشروع استعادة طه حسين والتي تضم حافظ وشوقي، وقادة الفكر والحياة الأدبية في جزيرة العرب، والتوجيه الأدبي، وآراء حرة، والحياة والحركة الفكرية في بريطانيا، وزدِّيج، وأندروماك، ونظام الأتينيين، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، ومن الأدب التمثيلي اليوناني، وأوديب وثيسيوس.. من أبطال الأساطير اليونانية، وغيره الأعمال التي صدرت عن الهيئة من تأليف أو ترجمه طه حسين.

كما شهد إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وديوان الشعر المصري، وحكايات النصر، مبيعات جيدة خلال أيام المعرض.

ويواصل معرض فيصل تقديم فعالياته حتى مساء غدٍ الجمعة، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب دور النشر الخاصة.

وافتتحت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وهند عبد الحليم، نائب المحافظ، وقيادات وزارة الثقافة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت وزيرة الثقافة "يُعد معرض فيصل للكتاب فرصة مثالية للجمهور للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، كما أنه يُتيح لهم فرصة التواصل مع الكتاب والمفكرين، والمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية التي تُقام على هامش المعرض".

وأوضحت وزيرة الثقافة أن المعرض يصاحبه عدد من الفعاليات والورش الخاصة بالطفل، إلى جانب فعاليات وإصدارات خاصة لذوي الهمم، منها مجلة "قطر الندى"، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تصدر أيضًا بطريقة "برايل" للمكفوفين.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستواصل دعمها للفعاليات الثقافية المختلفة، إيمانًا منها بأهمية الثقافة في بناء المجتمع وتنميته.

الدورة الجديدة للمعرض يشارك بها عدد من دور النشر المصرية الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها "الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الاعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، المركز القومي لثقافة الطفل، والمكتبات المتنقلة، التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تُشارك للمرة الأولى بعدد من الانشطة الخاصة بها، ويُصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني، يُشارك به فرق: "كورال سلام -بالمركز القومى لثقافة الطفل-، التنورة التراثية، النيل للألات الشعبية -التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة-، الإنشاد الديني -بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية-، والأراجوز -التابع لصندوق التنمية الثقافية-"، إلى جانب عدد من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي في التاسعة مساءً.