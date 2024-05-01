السيطرة على حريق برج سكنى فى العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في برج سكني بشارع سيدي عمار بدائرة قسم شرطة العمرانية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ12 ببرج سكني بشارع سيدي عمار بمنطقة العمرانية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.