الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في عقار بالزمالك

حريق شقة سكنية -
حريق شقة سكنية - آرشيفية

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في عقار بمنطقة الزمالك؛ للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

وكشفت المعاينة المبدئية للحريق، أنه شب في مطبخ شقة سكنية والتهم غرفته ثم انتقل منه لباقي الشقة في الطابق الرابع وتم السيطرة عليه قبل وصوله للعقار المكون من 7 طوابق.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزمالك.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة في منطقة الزمالك دائرة قصر النيل.

جرى توجيه 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين عقب السيطرة على النيران أنه لا يوجد مصابين نتيجة الحريق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جنايات الجيزة المستشار مدني دياب مهران ميكانيكي عاطل المتهمين حريق حصر الخسائر منطقة الزمالك عقار

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