الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إلقاء مليوني "زرّيعة سمك" في نهر النيل لتنمية الثروة السمكية

القاضي يشارك في مشروع
القاضي يشارك في مشروع الأستزراع السمكي بالمنيا

شاركت محافظة المنيا  في مشروع الاستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك بنهر النيل وذلك في إطار تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، فى مشروع الاستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية.

جاء ذلك بحضور عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والمهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية، والمهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم وكريمة مراد مدير إدارة المفرخات والزريعة بمنطقة وادي النيل للثروة السمكية، وعمر حسن مدير المفرخ السمكي بالمنيا، والمهندس عبد الجواد أحمد المشرف التعاوني لجمعية الاستزراع السمكي، وممثل الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمنيا.

وأكد محافظ المنيا اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادة الإنتاج وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالثروة السمكية وتنمية البحيرات ورفع كفاءتها لضمان استدامة الموارد السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخلق فرص عمل للصيادين.

أوضح جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية، أنه سيتم إلقاء مليوني من زريعة السمك بمدينة المنيا، من أنواع البلطي ومبروك الحشائش، المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

أضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه وتم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.

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المنيا إلقاء مليوني زريعة سمك تنمية الثروة السمكية نهر النيل بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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