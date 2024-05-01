مصرع طفل أثناء لهوه داخل محطة وقود بمنشأة ناصر

لقي طفل مصرعه أثناء لهوه داخل محطة وقود إثر تعرضه للصعق الكهربائي، في منشأة ناصر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفل صغير أثناء اللهو بمنطقة الألعاب المتواجدة داخل المحطة الوقود إثر تعرضه للكهرباء بدائرة القسم، فعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين أن جثة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات ومقيم بدائرة القسم توفي متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، نتيجة تواجد أسلاك إضاءة بالمحطة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.