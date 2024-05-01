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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2024 خلال منتصف التعاملات (تحديث)

الدولار
الدولار

ارتفع البحث على محركات البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 تحديث لحظي

ونتيجة لما سبق ذكره يستعرض موقع الدستور قائمة بأخر تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال منتصف التعاملات.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 استقرارا خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.95 جنيه للبيع.

تحديث لجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.86 جنيه للشراء 47.96 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

تحديث لجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

خلال منتصف التعاملات سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، استقرارا، واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.79 جنيهًا للشراء، و47.89 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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تحديث لجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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