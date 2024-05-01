محمود عصمت لـ"الدستور": انتهاء عصر الخسائر فى شركات قطاع الأعمال

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمال مصر هم الجندي المجهول في معركة البناء والتنمية في ملف تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، ما يُساعد في زيادة الإيرادات.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الوزارة نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى الأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وأصبح الحد الأدنى للرواتب نحو 6000 جنيه، مشيرًا إلى رفع كفاءة العاملين عبر مركز إعداد القادة التابع للوزارة بخلاف البرامج التدريبية في الشركات.

وأشار إلى أن عدد الشركات نحو 70 شركة تابعة حاليًا، عقب دمج ونقل الشركات، موضحًا أن مؤشرات العام المالي الحالي ستكون أفضل بكثير عما سبق، حيث انتهى عصر الخسائر في شركات قطاع الأعمال العام، ولا توجد شركة محققة للخسائر خلال العام المالي الجاري.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بتطوير المصانع والشركات فإن خطة التطوير تسير في طريقها الصحيح، حيث تم الانتهاء من تطوير مصنع غزل 4 في المحلة الكبرى، وتم التعاقد على جميع منتجاته للتصدير والمصنع حاليا جاهز لافتتاح أمام فيما يتعلق بمصنع غزل 1، وهو أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى أيضا فإنه أوشك على الانتهاء من تركيب معداته وسيكون جاهزا للتشغيل قريبا للغاية ونفس الأمر في باقي مصانع الغزل والنسيج.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتطوير المصانع المتبقية في جميع القطاعات، فإن خطة التطوير تسير بها وفقًا لما خطط له، وبالتعاون مع القطاع الخاص في إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.