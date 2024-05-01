الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

محمود عصمت لـ"الدستور": انتهاء عصر الخسائر فى شركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمال مصر هم الجندي المجهول في معركة البناء والتنمية في ملف تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، ما يُساعد في زيادة الإيرادات.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الوزارة نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى الأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وأصبح الحد الأدنى للرواتب نحو 6000 جنيه، مشيرًا إلى رفع كفاءة العاملين عبر مركز إعداد القادة التابع للوزارة بخلاف البرامج التدريبية في الشركات.

وأشار إلى أن عدد الشركات نحو 70 شركة تابعة حاليًا، عقب دمج ونقل الشركات، موضحًا أن مؤشرات العام المالي الحالي ستكون أفضل بكثير عما سبق، حيث انتهى عصر الخسائر في شركات قطاع الأعمال العام، ولا توجد شركة محققة للخسائر خلال العام المالي الجاري.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بتطوير المصانع والشركات فإن خطة التطوير تسير في طريقها الصحيح، حيث تم الانتهاء من تطوير مصنع غزل 4 في المحلة الكبرى، وتم التعاقد على جميع منتجاته للتصدير والمصنع حاليا جاهز لافتتاح أمام فيما يتعلق بمصنع غزل 1، وهو أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى أيضا فإنه أوشك على الانتهاء من تركيب معداته وسيكون جاهزا للتشغيل قريبا للغاية ونفس الأمر في باقي مصانع الغزل والنسيج.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتطوير المصانع المتبقية في جميع القطاعات، فإن خطة التطوير تسير بها وفقًا لما خطط له، وبالتعاون مع القطاع الخاص في إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال استثمارات شركات قطاع الأعمال شركات قطاع الأعمال

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج "غزل 4" حتى ديسمبر المقبل

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع "مصر للغزل والنسيج"

وزير قطاع الأعمال: التوسع فى الصناعات التحويلية لتعظيم العائد الاقتصادى

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس