وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع "مصر للغزل والنسيج"

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة؛ وذلك للوقوف على مستجدات أعمال التنفيذ والانتهاء من تركيب الماكينات الخاصة بالمصانع وخطة التشغيل الخاصة بمصنع "غزل 4" فى ظل الإقبال الكبير على منتجاته من أجود أنواع الغزول الرفيعة والتعاقد على تصدير إجمالي الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.



استهل "عصمت" زيارته بجولة تفقدية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميًا.

وتابع الأعمال النهائية بالمصنع وتركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل التجريبى خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذلك موقف توفر مستلزمات الإنتاج من الأقطان اللازمة للتشغيل ومستجدات خطة تدريب العاملين على استخدام الآلات والمعدات التي تعمل بتكنولوجيا متقدمة، بالإضافة إلى دراسات السوق وخطط تسويق وبيع منتجات المصنع الجديد محليًا وخارجيًا.



شملت الجولة مراجعة سير العمل بمصنع "غزل 4"، الذي يعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.



وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية المتواصلة في مختلف مواقع العمل والإنتاج لمتابعة عمليات التشغيل للمصانع والموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وفى إطار خطة التحديث والتطوير، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.