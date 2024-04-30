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مصر

"التموين": توريد مليون طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

القمح - ارشيفية
القمح - ارشيفية

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح من المزراعين إلى مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الجاري حتى اليوم الثلاثاء، وذلك عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين في تصيرح خاص لـ"الدستور"، أن المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024، يصل إلى 3.5 مليون طن.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل، بخلاف الفترة الأولى، والتي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7:30 مساءً.

ووجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

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 وأشار "كمال" إلى وصول معدلات التوريد اليومية إلى الذروة بكمية بلغت 120 ألف طن يومي مقارنة بالموسم السابقة التي كانت تصل إلى 80 ألف طن.

وتابع أنه طبقًَا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأضاف وزير التموين، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.

وخلال الاجتماع، قرر الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

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وأضاف أن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع، مؤكدًا أن لجان استلام الأقماح تقدم كل التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور على المصيلحي، يتابع لحظيًا عمليات توريد الأقماح المحلية، ويتلقى تقاريرًا على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية، بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.

أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إرتفاع معدل توريد محصول القمح من المزراعين مستوى الجمهورية صرف مستحقات المزارعين الموردين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

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