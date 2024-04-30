التموين تطبق الاستعاضة السلعية غدًا فى 8 محافظات

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غدٍ تعميم المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد ومطروح وبني سويف.

تأتي هذه المنظومة كجزء من الاستعاضة السلعية في جميع محافظات الجمهورية، عدا جنوب وشمال سيناء.

ووفق مصدر خاص كشف لـ"الدستور" تبدأ وزارة التموين في التطبيق وفق جدول معلن تم تعميمه على البدالين والبقالين التموينيين، وهو كالتالي اعتبارًا من (٢٠٢٤/٥/١م) يتم التطبيق كالتالي:

- محافظة القاهرة

- الغربية

- بورسعيد

- الشرقية

- سوهاج

- الأقصر

- أسوان

- الفيوم

اعتبارًا من (٢٠٢٤/٦/١م)، يتم التطبيق في:

- محافظة الإسكندرية

- القليوبية

- دمياط

- المنوفية

- قنا

- البحر الأحمر

- المنيا

- الوادي الجديد

اعتبارًا من (٢٠٢٤/٧/١م)، يتم التطبيق في:

- محافظة الجيزة

- البحيرة

- الإسماعيلية

- الدقهلية

- كفرالشيخ

- أسيوط



وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا على نظام إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخزون، لتحقيق السيطرة الكاملة على السلع المدعمة ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

ويأتي ذلك وفقًا للمقترح المقدم من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، منتصف أبريل الجاري. وتضمن مقترح مدكور تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين نظام صرف السلع التموينية ونظام مراقبة المخزون على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.

وأوضح مدكور في المقترح المقدم إلى وزير التموين، أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيًا بمحافظة الأقصر اعتبارًا من شهر أكتوبر 2021 وكذا بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من شهر مارس 2022، ثم لحقت بهما كل من محافظتي مطروح- بني سويف) في سبتمبر 2023.

تم تطبيق المنظومة في محافظات (البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- السويس- الإسماعلية- بورسعيد- الفيوم- أسيوط- الوادي الجديد- أسوان- الأقصر) اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.

ثم تم تطبيق المنظومة في محافظات (الغربية- الشرقية- الدقهلية- المنوفية- القليوبية- المنيا- سوهاج- قنا- البحر الأحمر) اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023.

بينما تم إرجاء تطبيق المنظومة في محافظات (القاهرة- الجيزة– الإسكندرية)، مع استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء نظرًا لعدم الميكنة حتى الآن.

وأشار المقترح المقدم من مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع (السك- الزيت- المكرونة) بشكل تجريبي بمحافظتي بني سويف ومطروح اعتبارًا من شهر يناير 2024.

وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدي لأي محاولة من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

ويقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيًا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.