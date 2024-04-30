التموين: تحرير 92 محضرًا تموينيًا للمخابز المخالفة بالأقصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بيان لها عن قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتنفيذ عدد من الحملات الرقابية للتحقق من التزام المخابز السياحية بقرار وزير التموين بخفض أسعار الخبز السياحي. وتم تحرير إجمالي 92 محضراً للمخابز السياحية خلال الفترة من 22/4/2024 حتى 29/4/2024، منها 64 محضراً بسبب عدم الإعلان عن الأسعار و28 محضراً بسبب إدارة مخابز بدون ترخيص.

وأفاد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي تسلم تقريراً حول عدد المحاضر التي تم تحريرها لمراقبة أصحاب المخابز السياحية والأفران. كما تم التأكد من مدى التزامهم بأسعار الخبز الحر والفينو المقررة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

التنبيه على أصحاب المخابز بأنه فى حالة وجود أى مخالفة سيتم توقيع عقوبة

أكد "كمال" أنه يتم حالياً تجميع وحصر عدد المحاضر التي تم تنفيذها من الجهات والحملات الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وذلك بشأن عدم التزام الأفران بالأوزان وتطبيق قائمة الأسعار المعلنة. وأضاف أنه تم التنبيه على أصحاب المخابز بأنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج، يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994، والتي تقضي بعقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

مخبز مخالف

مخبز مخالف