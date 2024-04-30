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القاهرة الإخبارية: مواجهات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، خلال الليلة الماضية، مخيم عسكر القديم، شرقي مدينة نابلس، بآليات عسكرية كبيرة، وداهمت عددا من المنازل ونشرت قناصتها على أسطح المنازل.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا نشهد اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين في محيط مخيم عسكري شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث كان هناك اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في هذه المنطقة.

إلقاء قنابل محلية الصنع وإعطاب بعض الآليات العسكرية

وتابعت: قامت المقاومة بإلقاء قنابل محلية الصنع وإعطاب بعض الآليات العسكرية، كما كانت هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرى فجر هذه الليلة.

وأشارت مراسل "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إلى أن قوات الاحتلال انسحبت بعد ذلك، كما اعتقلت قوات الاحتلال من قرية رنتيسة 4 فلسطينيين، وهم أسرى مفرج عنهم وتم اعتقالهم صباح هذا اليوم.

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