الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسين لبيب: لا يوجد ناد فى العالم يعانى من الديون مثل الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه يزداد شرفا بأنه رئيس لهذا النادي العريق، مشيرا إلى أنه زملكاوي “درجة تالتة” ولا يفكر أثناء الفرحة في كيفية ظهور فرحته للجماهير والإعلام.

لبيب: المجلس السابق سبب تدمير الزمالك

وقال لبيب في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: مجلس الزمالك السابق سبب دمار النادي حاليا وكمان مش عاجبهم".

وأضاف:" نحن نحاول إصلاح ما أفسده الآخرين، مجلس الزمالك الحالي لا ينام من أجل إصلاح كل الأزمات التي تتعلق بالنادي حاليا اجتماعا ورياضيا وترفيهيا، هدفنا الارتقاء بالنادي حاليا على كافة المستويات والإنشاءات".

وواصل لبيب:" عندما تحدثت عن أزمات الزمالك المتعلقة بالقضايا التي كانت مرفوعة عليه، مكنتش بلم فلوس من حد، مفيش نادي في العالم عليه الديون اللي استلمنا النادي بيها".

وأردف:" نحن الآن نسير في الطريق الصحيح لإعادة هذا النادي العظيم لمكانته مجددا على مستوى جميع الألعاب الفردية والجماعية، نعلم أن ملف ألعاب الصالات به العديد من الكوارث".

وأشار لبيب، إلى أن نتائج ألعاب الصالات حاليا ليست على قدر طموحات مجلس الإدارة الحالي وأيضا الجماهير، لذلك نعدهم بالعمل لإعادة كل شيء لمساره الطبيعي.

وأردف:" أطالب جماهير الزمالك بالصبر فقط، وهم سيرون ألعاب الصالات الموسم المقبل بشكل مختلف تماما، ما يحدث حاليا هو نتاج طبيعي لما كان يحدث خلال السنوات الأخيرة".

واختتم قائلا:" هناك بعض الأخطاء من مجلس الإدارة الحالي بالطبع لن نقول غير ذلك، ونعمل على تفاديها الفترة المقبلة وعدم تكرارها مجددا".

وتجدر الإشارة إلى أن ملف ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك، خلال الموسم الجاري، شهدا إخفاقا كبيرا (رجال وسيدات).

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