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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق فى الإسكندرية

القبض على عاطل -
القبض على عاطل - أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ملابسات المنشور المتداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويتضمن زعم إحدى السيدات بإلقاء قوات الأمن بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، بالقبض على نجلها دون وجه حق.

وتبين من الفحص عدم صحة الواقعة، وأن التفاصيل تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية، قامت باستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه فى حينه. 

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وباستدعاء الشاكية وسؤالها، أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها.

وبررت الشاكية تقدمها بالشكوى لاعتقادها أنه تم القبض على نجلها واستمرار حبسه، نظرًا لغلق هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية قسم شرطة مينا البصل الإسكندرية لتواصل الاجتماعي مباحث قسم شرطة مينا البصل

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