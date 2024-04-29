ضبط صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين بالقليوبية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وتبين من التحريات إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أعمال غسيل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.